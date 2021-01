Pallina da tennis: perché può rivelarsi una preziosa alleata della salute (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono tantissime le persone che soffrono di problemi legati al dolore agli arti inferiori. In molti casi, alla base del problema c’è la fascite plantare. Questa condizione si contraddistingue per l’infiammazione della pianta del piede. In particolare, come dice il nome stesso del problema, al centro dell’attenzione c’è la fascia plantare, ossia la zona del piede che funge da collegamento tra il calcagno e le dita del piede, formando un vero e proprio arco. Quali sono le cause della sua insorgenza? Sono diversi i fattori da considerare. Tra questi è possibile citare l’età – la problematica tende a palesarsi nella fascia compresa tra i 40 e i 70 anni – ma anche il sovrappeso e l’obesità, vera e propria patologia. Da non dimenticare è anche il contributo dato dall’utilizzo di calzature non corrette per la conformazione del piede della ... Leggi su giornal (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono tantissime le persone che soffrono di problemi legati al dolore agli arti inferiori. In molti casi, alla base del problema c’è la fascite plantare. Questa condizione si contraddistingue per l’infiammazionepianta del piede. In particolare, come dice il nome stesso del problema, al centro dell’attenzione c’è la fascia plantare, ossia la zona del piede che funge da collegamento tra il calcagno e le dita del piede, formando un vero e proprio arco. Quali sono le causesua insorgenza? Sono diversi i fattori da considerare. Tra questi è possibile citare l’età – la problematica tende a palesarsi nella fascia compresa tra i 40 e i 70 anni – ma anche il sovrappeso e l’obesità, vera e propria patologia. Da non dimenticare è anche il contributo dato dall’utilizzo di calzature non corrette per la conformazione del piede...

