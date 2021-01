Pallanuoto, World League 2021: Italia-Montenegro e Grecia-Spagna per i primi posti alla Super Final (Di venerdì 8 gennaio 2021) La fase Finale continentale della World League di Pallanuoto maschile è scattata oggi, venerdì 8 gennaio, a Debrecen, in Ungheria. Le prime tre classificate accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. La Spagna aveva già Superato i quarti lo scorso anno, vincendo per 11-13 in casa della Serbia, il 10 marzo a Belgrado, ed oggi, in un incontro amichevole, ha vinto ancora ai rigori per 17-18 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Domani gli iberici affronteranno la Grecia, che oggi ha battuto nettamente la Francia per 3-12. Dall’altra parte del tabellone il Montenegro, dopo aver costantemente inseguito la Croazia, è riuscito ad acciuffare il 10-10 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) La fasee continentale delladimaschile è scattata oggi, venerdì 8 gennaio, a Debrecen, in Ungheria. Le prime tre classificate accederannodi Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Laaveva giàato i quarti lo scorso anno, vincendo per 11-13 in casa della Serbia, il 10 marzo a Belgrado, ed oggi, in un incontro amichevole, ha vinto ancora ai rigori per 17-18 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Domani gli iberici affronteranno la, che oggi ha battuto nettamente la Francia per 3-12. Dall’altra parte del tabellone il, dopo aver costantemente inseguito la Croazia, è riuscito ad acciuffare il 10-10 ...

