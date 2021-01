Pallanuoto, World League 2021: impresa del Settebello, battuta l’Ungheria! Domani semifinale con il Montenegro (Di venerdì 8 gennaio 2021) impresa dell’Italia nei quarti di finale della fase di qualificazione alla World League 2021: gli azzurri, in quel di Debrecen, si impongono per 9-8 sui padroni di casa e campioni d’Europa dell’Ungheria. Nonostante le tante assenze (da Figlioli a Velotto passando per Aicardi e Bodegas), la banda guidata da Sandro Campagna è riuscita lo stesso a portarsi a casa un risultato importantissimo al ritorno in una competizione ufficiale dopo tantissimi mesi. Gli azzurri se la vedranno Domani in semifinale alle 18.15 con il Montenegro: vincere significherebbe agguantare il pass per la fase finale di Tbilisi. Partono forte i magiari che chiudono il primo quarto in vantaggio: a segno Kovacs e Manhercz, mentre in casa azzurra a siglare la rete è stato Vincenzo Dolce. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)dell’Italia nei quarti di finale della fase di qualificazione alla: gli azzurri, in quel di Debrecen, si impongono per 9-8 sui padroni di casa e campioni d’Europa dell’Ungheria. Nonostante le tante assenze (da Figlioli a Velotto passando per Aicardi e Bodegas), la banda guidata da Sandro Campagna è riuscita lo stesso a portarsi a casa un risultato importantissimo al ritorno in una competizione ufficiale dopo tantissimi mesi. Gli azzurri se la vedrannoinalle 18.15 con il: vincere significherebbe agguantare il pass per la fase finale di Tbilisi. Partono forte i magiari che chiudono il primo quarto in vantaggio: a segno Kovacs e Manhercz, mentre in casa azzurra a siglare la rete è stato Vincenzo Dolce. Il ...

