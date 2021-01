Palermo, Salvini va in via D’Amelio e indossa una mascherina con la foto di Paolo Borsellino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo Salvini è arrivato oggi in via D’Amelio, a Palermo, dove furono uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, indossando una mascherina con l’immagine del magistrato e una frase da lui pronunciata prima di morire. “Questa mascherina me l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”. ha dichiarato Salvini. Il leader della Lega ha poi spiegato le ragioni della sua visita in via D’Amelio: “Ogni volta che vengo a Palermo lo ritengo un dovere civico e umano, da italiano e da ministro che ha combattuto la mafia e quindi per ricordare un grande uomo di giustizia e le donne e gli uomini della scorta. Mi sembra il minimo. Poi ci sarà una giornata densa d’incontri ma mi ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteoè arrivato oggi in via, a, dove furono uccisie cinque agenti della sua scorta,ndo unacon l’immagine del magistrato e una frase da lui pronunciata prima di morire. “Questame l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”. ha dichiarato. Il leader della Lega ha poi spiegato le ragioni della sua visita in via: “Ogni volta che vengo alo ritengo un dovere civico e umano, da italiano e da ministro che ha combattuto la mafia e quindi per ricordare un grande uomo di giustizia e le donne e gli uomini della scorta. Mi sembra il minimo. Poi ci sarà una giornata densa d’incontri ma mi ...

