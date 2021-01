Palermo, Salvini incontra il ‘puparo’ Argento (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – Passeggiata in centro storico a Palermo per il leader della Lega Matteo Salvini. Dopo avere fatto la visita all’Albergo delle Povere con il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, l’ex ministro dell’Interno ha fatto una lunga passeggiata fino alla Cattedrale. Subito dopo ha raggiunto alcuni bottegai di corso Vittorio Emanuele che hanno lamentato il “momento difficile” di tutti gli artigiani. Poi Salvini, accompagnato dal alcuni deputati, tra cui l’europarlamentare Annalisa Tardino, ha incontrato il noto ‘puparo’ Vincenzo Argento della omonima famiglia di pupari. Il capostipite ha mostrato all’ex vicepremier il modo ci realizzare i ‘pupi’. Il maestro ha lamentato inoltre di non avere la possibilità “di potere tramandare il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021), 8 gen. (Adnkronos) – Passeggiata in centro storico aper il leader della Lega Matteo. Dopo avere fatto la visita all’Albergo delle Povere con il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, l’ex ministro dell’Interno ha fatto una lunga passeggiata fino alla Cattedrale. Subito dopo ha raggiunto alcuni bottegai di corso Vittorio Emanuele che hanno lamentato il “momento difficile” di tutti gli artigiani. Poi, accompagnato dal alcuni deputati, tra cui l’europarlamentare Annalisa Tardino, hato il notoVincenzodella omonima famiglia di pupari. Il capostipite ha mostrato all’ex vicepremier il modo ci realizzare i ‘pupi’. Il maestro ha lamentato inoltre di non avere la possibilità “di potere tramandare il ...

