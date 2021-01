(Di sabato 9 gennaio 2021) L'allenatore delRobertoha parlato alla vigilia della gara di campionatola: "Domani affronteremo una squadra che ha già dimostrato di saper giocare a calcio, sarà una partita difficile. Non dobbiamo commettere l'errore di guardare la loro classifica. Il cambio di allenatore rende la partita ancora più complicata del previsto.unaper uscire dal campo con i tre punti. Non voglio parlare di mercato o di quello che ho chiesto, credo che il direttore Sagramola abbia già chiarito tutto. La società sa come la penso, ci sono alcuni giocatori che devono recuperare del tutto dai problemi legati soprattutto ai postumi del Covid, mentre da altri mi aspetto qualcosa in più".caption id="attachment 1020115" ...

ItaSportPress : Palermo, Boscaglia: 'Contro la Cavese servirà una grande prestazione. Il mercato...' - - IamCALCIO : #Palermo - mister #Boscaglia deve rinunciare a quattro calciatori - TernanaNews : Palermo, Boscaglia: 'Non ci arrendiamo davanti e Bari e Ternana, obiettivo vincerle tutte' - MondoPalermo : Cavese-#Palermo, ultime e probabili formazioni: Boscaglia non ha dubbi e conferma il 4-3-3 - WiAnselmo : #Video Cavese-#Palermo, Boscaglia alla vigilia: la conferenza stampa integrale del tecnico rosanero -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Boscaglia

I lavori per la realizzazione dei campi dovrebbero partire in estate. Intanto i dirigenti del Palermo hanno effettuato un sopralluogo ...Il match Cavese-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese m ...