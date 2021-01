Pagani, c’è finalmente il numero reale dei positivi: sono solo 125 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Riesce finalmente a fare chiarezza il comune di Pagani sul reale numero dei positivi presenti sul territorio comunale. Non 800, ma soltanto 125. E’ una nota dell’amministrazione comunale a fare chiarezza. “L’unica associazione con Pagani rispetto ad una prima posizione in un elenco sul Covid-19 è per la trasparenza con cui abbiamo sempre trattato la situazione pandemica“, così il sindaco di Pagani Lello De Prisco, il quale ha chiesto e ottenuto un’elaborazione dei dati che corrisponda alla reale diffusione del contagio in città. “Lo abbiamo detto e ribadito a più riprese, in cento modi, la situazione di contagio in città nelle ultime settimane non era quella che rispecchiavano i dati a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Riescea fare chiarezza il comune disuldeipresenti sul territorio comunale. Non 800, ma soltanto 125. E’ una nota dell’amministrazione comunale a fare chiarezza. “L’unica associazione conrispetto ad una prima posizione in un elenco sul Covid-19 è per la trasparenza con cui abbiamo sempre trattato la situazione pandemica“, così il sindaco diLello De Prisco, il quale ha chiesto e ottenuto un’elaborazione dei dati che corrisponda alladiffusione del contagio in città. “Lo abbiamo detto e ribadito a più riprese, in cento modi, la situazione di contagio in città nelle ultime settimane non era quella che rispecchiavano i dati a ...

