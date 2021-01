Osasuna-Real Madrid, Zidane: “Sono negativo al Covid, ma che paura! Processo Benzema? Lo sosteniamo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zinedine Zidane in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Osasuna.Il Real Madrid nella serata di sabato sera sarà impegnato nella trasferta di Pamplona, al momento la gara risulta però essere in dubbio visto che proprio in giornata lì è prevista una forte nevicata con temperature davvero basse."Andremo su un campo complicato, dobbiamo essere pronti il meglio. Coronavirus? Alla fine Sono risultato negativo e basta, eravamo preparati nel caso succedesse qualcosa. Alla fine posso essere con la squadra oggi e viaggiare domani. Adesso ci concentreremo sulla partita di domani. Speriamo di giocare e che il campo sia buono. Cosa succederà domani non lo sappiamo. Partiremo questo pomeriggio e ci prepareremo come al solito per la partita. Noi ci faremo trovare pronti, nel caso la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zinedinein conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'.Ilnella serata di sabato sera sarà impegnato nella trasferta di Pamplona, al momento la gara risulta però essere in dubbio visto che proprio in giornata lì è prevista una forte nevicata con temperature davvero basse."Andremo su un campo complicato, dobbiamo essere pronti il meglio. Coronavirus? Alla finerisultatoe basta, eravamo preparati nel caso succedesse qualcosa. Alla fine posso essere con la squadra oggi e viaggiare domani. Adesso ci concentreremo sulla partita di domani. Speriamo di giocare e che il campo sia buono. Cosa succederà domani non lo sappiamo. Partiremo questo pomeriggio e ci prepareremo come al solito per la partita. Noi ci faremo trovare pronti, nel caso la ...

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida con l'Osasuna, Zinedine Zidane ha parlato del rinnovo del contratto in scadenza a giugno

