Opportunità per le aziende friulane e i suoi dipendenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupatiDESTINATARILe operazioni riguardano lavoratori di imprese aventi unità produttive sul territorio regionale. Le imprese devono essere attive, non sottoposte a procedure concorsuali, in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con il DURC.Sono esclusi:– dipendenti da amministrazioni pubbliche– Lavoratori con contratto di somministrazione– Amministratori e consiglieri dei consigli di amministrazione nei casi in cui non siano titolari di contratto di lavoro– dipendenti e/o collaboratori di associazioni di rappresentaza dei DdL e dei lavoratori– dipendenti e/o collaboratori dei soggetti che erogano attività di formazione accreditati presso la RAFVG TIPI DI INTERVENTI FIINANZIABILI Interventi formativi finalizzati al ...

