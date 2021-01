Opportunità per le aziende friulane e i suoi dipendenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupatiDESTINATARILe operazioni riguardano lavoratori di imprese aventi unità produttive sul territorio regionale. Le imprese devono essere attive, non sottoposte a procedure concorsuali, in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con il DURC.Sono esclusi:– dipendenti da amministrazioni pubbliche– Lavoratori con contratto di somministrazione– Amministratori e consiglieri dei consigli di amministrazione nei casi in cui non siano titolari di contratto di lavoro– dipendenti e/o collaboratori di associazioni di rappresentaza dei DdL e dei lavoratori– dipendenti e/o collaboratori dei soggetti che erogano attività di formazione accreditati presso la RAFVG TIPI DI INTERVENTI FIINANZIABILI Interventi formativi finalizzati al ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupatiDESTINATARILe operazioni riguardano lavoratori di imprese aventi unità produttive sul territorio regionale. Le imprese devono essere attive, non sottoposte a procedure concorsuali, in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con il DURC.Sono esclusi:–da amministrazioni pubbliche– Lavoratori con contratto di somministrazione– Amministratori e consiglieri dei consigli di amministrazione nei casi in cui non siano titolari di contratto di lavoro–e/o collaboratori di associazioni di rappresentaza dei DdL e dei lavoratori–e/o collaboratori dei soggetti che erogano attività di formazione accreditati presso la RAFVG TIPI DI INTERVENTI FIINANZIABILI Interventi formativi finalizzati al ...

michele_bravi : Mondadori ci ha dato la possibilità di organizzare un evento online in occasione dell’uscita dell’album. Un bella o… - ItalyMFA : È online sul sito della #Farnesina il bando per candidarsi al programma JPD Junior Professionals nelle Delegazioni… - M5S_Europa : Il cambio di destinazione d’uso dei fondi #UE proposto dal #M5S ha avuto effetti positivi, così come sburocratizzaz… - fulviorafuffa : Per cogliere al volo l'opportunità creata dalle tecnologie interazione uomo-macchina ho deciso di lanciarmi nella p… - Marghe_S : RT @LGmarangon: Agli irresponsabili 'Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per… -

Ultime Notizie dalla rete : Opportunità per Numero1, nuova edizione Livestream per imparare a scrivere un libro in 2 giorni Fortune Italia