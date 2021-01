Oms | “Immunità al Covid-19 degli infettati potrebbe durare più di 6 mesi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ci sono recenti studi che suggeriscono che la risposta immunitaria delle persone infettate con Sars-Cov-2o più. Noi stiamo ancora studiando questo aspetto, ma è una buona notizia. Mentre ci sono centinaia di studi in corso, noi non abbiamo ancora tutte le risposte, ma questa è una buona notizia perché mostra che anche le persone infettate sviluppano una robusta risposta immunitaria, puòo più”. Queste sono le dichiarazioni di Maria Van Kerkhove, responsabile del gruppo tecnico dell’Oms relativo all’emergenza Coronavirus. Van Kerkhove ha palesato il risultatistudi sopra riportati, in occasione di una recente conferenza stampa a Ginevra. SportFace.