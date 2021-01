Oms: chi ha contratto il coronavirus è immune per 6-8 mesi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alcuni studi hanno provato che l'immunità al coronavirus di una persona che lo ha contratto può durare fino a 'sei-otto mesi'. Lo ha detto la dottoressa dell'Oms, Maria van Kerkhove, nel consueto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alcuni studi hanno provato che l'immunità aldi una persona che lo hapuò durare fino a 'sei-otto'. Lo ha detto la dottoressa dell'Oms, Maria van Kerkhove, nel consueto ...

Alcuni studi hanno provato che l’immunità al coronavirus di una persona che lo ha contratto può durare fino a “sei-otto mesi”. A dirlo è stata la dottoressa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ...

Bollettino Covid 8 gennaio: 17.533 nuovi casi, le nuove vittime sono 620

Sono 17.533 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 18.020) secondo i dati diffusi nel bollettino del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021. Il ...

