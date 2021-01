Omicidio Soleimani, emesso un mandato di arresto contro Donald Trump (Di venerdì 8 gennaio 2021) Baghdad , emesso mandato di arresto contro Trump per l’Omicidio Soleimani e Al-Muhandis. Il presidente uscente è accusato di Omicidio premeditato. “Ci impegneremo a perseguire e punire coloro che hanno… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Baghdad ,diper l’e Al-Muhandis. Il presidente uscente è accusato dipremeditato. “Ci impegneremo a perseguire e punire coloro che hanno… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

repubblica : L'Iraq emette un mandato di arresto contro Trump per l'omicidio Soleimani [aggiornamento delle 17:44] - cdghietta : RT @serenel14278447: L'Iraq emette un mandato di arresto contro Trump per l'omicidio Soleimani - Seamus_The_Dog : RT @repubblica: L'Iraq emette un mandato di arresto contro Trump per l'omicidio Soleimani - katun79 : RT @serenel14278447: L'Iraq emette un mandato di arresto contro Trump per l'omicidio Soleimani - dianthags : RT @serenel14278447: L'Iraq emette un mandato di arresto contro Trump per l'omicidio Soleimani -