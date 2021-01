OMICIDIO DI ROSINA CARSETTI/ La donna aveva chiesto aiuto al centro antiviolenza (Di venerdì 8 gennaio 2021) A Quarto Grado si torna a parlare di ROSINA CARSETTI, la donna di 78 anni trovata uccisa nella sua villetta in provincia di Macerata la vigilia di Natale. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) A Quarto Grado si torna a parlare di, ladi 78 anni trovata uccisa nella sua villetta in provincia di Macerata la vigilia di Natale.

Valedance11 : RT @vitaindiretta: Omicidio di Montecassiano, i familiari di Rosina restano in silenzio in caserma. Il servizio di Fabrizio Ratiglia #LaVit… - CronacheMc : Omicidio di Montecassiano - L'avvocato dei familiari della 78enne uccisa la vigilia di Natale: «Aveva venduto gioie… - conci66aa : RT @vitaindiretta: Omicidio di Montecassiano, i familiari di Rosina restano in silenzio in caserma. Il servizio di Fabrizio Ratiglia #LaVit… - vitaindiretta : Omicidio di Montecassiano, i familiari di Rosina restano in silenzio in caserma. Il servizio di Fabrizio Ratiglia… - CronacheMc : Omicidio di Montecassiano - Arianna ed Enrico Orazi e Enea Simonetti si sono avvalsi della facoltà di non risponder… -