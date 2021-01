Ogni bici diventa elettrica con questo dispositivo: Clip (Di venerdì 8 gennaio 2021) È stato ideato da una start-up americana e permette a qualsiasi bicicletta di trasformarsi in una e-bike Leggi su it.mashable (Di venerdì 8 gennaio 2021) È stato ideato da una start-up americana e permette a qualsiasicletta di trasformarsi in una e-bike

Ultime Notizie dalla rete : Ogni bici Bici elettriche: Lacuba Evo 10, 240 chilometri di autonomia per viaggi e muoversi in città Corriere della Sera In Malawi la bici per accedere alle cure HIV

Una ricerca pubblicata su The Lancet Global Helath dimostra come la bici potrebbe agevolare nell'accesso alle cure HIV in Malawi ...

Bici, boom in città: nel 2020 costruiti 193 chilometri di ciclabili leggere

Boom di bici in città, nel 2020 costruiti 193 nuovi chilometri di ciclabili “leggere”. Un dossier di Legambiente certifica l’ascesa delle bici nelle scelte ...

