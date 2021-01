Oggi zona gialla ma la Puglia rischia l’arancione per la prossima settimana. O il rosso Diffusione dell'indice Rt e ordinanza ministeriale per il ritorno alle differenze regionali da lunedì (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’intera Italia, Oggi come ieri, è area gialla “rafforzata”. Ovvero, qualche limitazione in più rispetto ai criteri del periodo antecedente quello natalizio. Domani e domenica l’intero Paese sarà zona arancione, con le limitazioni ulteriormente stringenti. Oggi peraltro viene diffuso l’indice settimanale Rt, ovvero la trasmissibilità del corona virus. In caso di indice 1 si va in zona arancione da lunedì. La Puglia è, con altre cinque regioni, in procinto di diventare appunto zona arancione. I parametri della Puglia peraltro non fanno escludere l’area rossa. (immagine: repertorio, criteri parzialmente rivisti con il decreto legge del 5 ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’intera Italia,come ieri, è area“rafforzata”. Ovvero, qualche limitazione in più rispetto ai criteri del periodo antecedente quello natalizio. Domani e domenica l’intero Paese saràarancione, con le limitazioni ulteriormente stringenti.peraltro viene diffuso l’le Rt, ovvero la trasmissibilità del corona virus. In caso di1 si va inarancione da. Laè, con altre cinque regioni, in procinto di diventare appuntoarancione. I parametriperaltro non fanno escludere l’area rossa. (immagine: repertorio, criteri parzialmente rivisti con il decreto legge del 5 ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - Corriere : ???? Ecco le regioni che rischiano il ritorno in zona rossa o arancione dall'11 gennaio - fanpage : Oggi e domani siamo in #zonagiallarafforzata, tutte le regole da seguire - flawlessdemsx : RT @chasingthestars: Zona gialla ma l’unica cosa gialla che vedrò oggi è l’evidenziatore perché devo studiare - EXnotiziedalM5S : RT @25O319: Apri il browser e la prima cosa che appare nelle news è: 'Cosa puoi fare oggi 8 gennaio in zona gialla'. Capito??? COSA CAZZO P… -