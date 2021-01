Oggi le nuove fasce per le regioni, caso sul ritorno a scuola: le date del rientro in classe e quelle che possono cambiare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora caos e incertezze sulla riapertura delle scuole superiori italiane. A poter far slittare ulteriormente la ripresa delle lezioni in presenza al 50% negli istituti superiori italiani, prevista per l’11 gennaio, influiranno le decisioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di regia sull’andamento della epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia, potrebbero valutare dei rinvii a livello regionale, in base all’andamento dei contagi. Un report di monitoraggio, quello dell’Iss, che con tutte le probabilità certificherà un peggioramento della situazione in molte regioni, con indice Rt sopra la soglia critica dell’1, e una curva di contagi nuovamente in risalita. E così, dopo i due giorni di zona gialla ‘rafforzata’ (7 e 8 gennaio) e due di fascia arancione (9 e 10 gennaio) con validità sull’intero territorio ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora caos e incertezze sulla riapertura delle scuole superiori italiane. A poter far slittare ulteriormente la ripresa delle lezioni in presenza al 50% negli istituti superiori italiani, prevista per l’11 gennaio, influiranno le decisioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di regia sull’andamento della epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia, potrebbero valutare dei rinvii a livello regionale, in base all’andamento dei contagi. Un report di monitoraggio, quello dell’Iss, che con tutte le probabilità certificherà un peggioramento della situazione in molte, con indice Rt sopra la soglia critica dell’1, e una curva di contagi nuovamente in risalita. E così, dopo i due giorni di zona gialla ‘rafforzata’ (7 e 8 gennaio) e due di fascia arancione (9 e 10 gennaio) con validità sull’intero territorio ...

