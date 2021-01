“Oggi ho capito perché quelli che ricevono il vaccino anti-Covid lo esibiscono con un selfie” (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Ilaria Donadio è una dottoressa del Policlinico di Bari. Nel suo post su Facebook con la foto della vaccinazione ha voluto rispondere alle critiche di quanti ritengono che non sia opportuno immortalare il momento con uno scatto da condividere sui social: “Cosa c’è nel siero antiCovid? I baci e gli abbracci dimenticati, le gite, gli anziani a capotavola a Natale” “Oggi ho capito perché quelli che ricevono il vaccino anti Covid 19 lo esibiscono con un selfie”, Cosa c’è all’interno? “I baci e gli abbracci dimenticati, le gite scolastiche, gli anziani a capotavola nel giorno di Natale”. Così Ilario Donadio, medico del Policlinico di Bari, al lavoro in prima linea nella ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Ilaria Donadio è una dottoressa del Policlinico di Bari. Nel suo post su Facebook con la foto della vaccinazione ha voluto rispondere alle critiche di quritengono che non sia opportuno immortalare il momento con uno scatto da condividere sui social: “Cosa c’è nel siero? I baci e gli abbracci dimenticati, le gite, gli anziani a capotavola a Natale” “hocheil19 locon un”, Cosa c’è all’interno? “I baci e gli abbracci dimenticati, le gite scolastiche, gli anziani a capotavola nel giorno di Natale”. Così Ilario Donadio, medico del Policlinico di Bari, al lavoro in prima linea nella ...

