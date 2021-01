Offerta cinese per Iveco | l’Italia è ufficialmente in svendita | il governo si svegli!

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo neanche una settimana dall’annuncio della nascita di Stellantis, il comparto industriale italiano viene travolto da una nuova notizia shock: dalla Cina è arrivata un’a CNH per l’acquisto die, tanto per cambiare, Exor è pronta a valutarla. CNH (ex Fiat Industrial) è la società che produce macchine per agricoltura e costruzioni, veicoli industriali e commerciali, autobus e mezzi speciali (tra cui quelli con il marchio). Negli ultimi anni (a parte il 2016) ha rappresentato per Exor una fonte di profitti enormi, ragione per cui è stata probabilmente tenuta separata dalla fusione con PSA: il 2020 si chiuderà in perdita – come per buona parte di tutto il settore – ma questo non ne giustifica la vendita, se non in un’ottica puramente speculativa. È palese che Exor abbia deciso di intraprendere dal 2018 (con ...