Nuovo strappo di Meghan Markle | vuole cambiare cognome

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Carlo Lanna Secondo le prime indiscrezioni pare chesia intenzionata ail suonella speranza di poter "cancellare gli errori del suo passato e di ripulire la sua immagine" Le indiscrezioni e rumor sulla vita dilontano dalla corona corrono veloci tra i fili del web. La ex duchessa del Sussex, anche se da un anno vive lontana da Londra, sta creando diversi malumori a Corte. Tanto è vero che, secondo alcuni rumor, la Regina sarebbe intenzionata a rimodulare gli accordi della Megxit proprio per evitare che Harry epossono minacciare il buon nome della famiglia. È stato The Express a gettare altra benzina sul fuoco, su una situazione già incandescente. Il tabloid inglese, in un articolo che è stato ...