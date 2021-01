Nuovo stadio della Roma | Raggi apre a nuove proposte | la situazione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 gennaio 2021) 3263 giorni, tanto è passato dall’avvio del progettoa Tor di Valle. Eppure ad oggi è tutto da rifare. Dal piano originario sono trascorsi quasi 10 anni e due presidenti, ma lanon ha ancora la sua nuova casa e i progetti futuri sono sempre più nebulosi. Perché ilpatron giallorosso, Dan Friedkin, non è più convintozona su cui il precedente presidente, James pallotta, intendeva fondare la cittadel club. L’emergenza sanitaria ha rimescolato le carte: quello che fino a pochi anni fa sembrava un progetto vincente anche sotto il punto di vista economico oggi non è più sostenibile. Per questo ilpresidente si guarda intorno alla ricerca diaree dove poggiare il primo, atteso mattone del...