Nuovo Dpcm, Regioni in fascia rossa e blocco degli spostamenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua il sistema delle Regioni a colori, e se i cittadini hanno le idee chiare su quello che accadrà da oggi 8 gennaio, quindi zona gialla rafforzata, fino a domenica, zona arancione, il mistero resta su quanto accadrà dall’11 gennaio. Intanto il governo pensa alle misure del prossimo Dpcm, quello che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. Le Regioni che cambiano colore Il bollettino del Ministero della Salute a cui ormai siamo abituati preoccupa ancora, soprattutto riguardo ai numeri delle terapie intensive. Da lunedì, quindi, sembra che il destino di molte Regioni sia di tornare in fascia arancione. A rischiare la zona rossa sono Lombardia e Veneto, ma anche Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata. Un’Italia prevalentemente a zone arancioni, probabilmente, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua il sistema dellea colori, e se i cittadini hanno le idee chiare su quello che accadrà da oggi 8 gennaio, quindi zona gialla rafforzata, fino a domenica, zona arancione, il mistero resta su quanto accadrà dall’11 gennaio. Intanto il governo pensa alle misure del prossimo, quello che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. Leche cambiano colore Il bollettino del Ministero della Salute a cui ormai siamo abituati preoccupa ancora, soprattutto riguardo ai numeri delle terapie intensive. Da lunedì, quindi, sembra che il destino di moltesia di tornare inarancione. A rischiare la zonasono Lombardia e Veneto, ma anche Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata. Un’Italia prevalentemente a zone arancioni, probabilmente, ...

Corriere : ?? È in arrivo un nuovo Dpcm, su cui si comincerà a discutere nel fine settimana per farlo entrare in vigore il 16 g… - Corriere : ?? Il virus ha ripreso a correre e il governo fa scattare chiusure e divieti: oggi i nuovi colori delle Regioni, dal… - Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - Notiziedi_it : Nuovo dpcm, 12 regioni verso la stretta: dall'11 gennaio si cambia (ancora) colore, Lazio in bilico - infoitinterno : Italia 'giallo rinforzato' il 7-8 gennaio, si attende nuovo Dpcm -