Nuovo Dpcm in arrivo: da lunedì mezza Italia arancione? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con le regole del nuovo Dpcm, dall’11 gennaio, mezza Italia da lunedì potrebbe essere in fascia arancione. La situazione è decisamente ancora critica, la parte rigorista dell’Esecutivo insiste nel chiedere «un lockdown soft di due mesi, come Germania e Gran Bretagna», ma il governo continua ad escluderlo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con le regole del nuovo Dpcm, dall’11 gennaio, mezza Italia da lunedì potrebbe essere in fascia arancione. La situazione è decisamente ancora critica, la parte rigorista dell’Esecutivo insiste nel chiedere «un lockdown soft di due mesi, come Germania e Gran Bretagna», ma il governo continua ad escluderlo.

Corriere : ?? È in arrivo un nuovo Dpcm, su cui si comincerà a discutere nel fine settimana per farlo entrare in vigore il 16 g… - Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - Corriere : ?? Il virus ha ripreso a correre e il governo fa scattare chiusure e divieti: oggi i nuovi colori delle Regioni, dal… - FilippoGiov : RT @Curini: E nel frattempo, zitti zitti, nuovo #dpcm. Ergo nuova mostruosità costituzionale. Tra il silenzio dei più. Oramai abituati a tu… - zazoomblog : Nuovo Dpcm ipotesi stretta per 12 regioni: ecco quali sono e cosa rischiano - #Nuovo #ipotesi #stretta #regioni: -