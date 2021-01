Nuovo Dpcm dal 15 gennaio, l’Italia cambia colore: zona gialla o arancione per il Lazio? Ecco cosa rischia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ultimo giorno in zona gialla per l’Italia intera prima del weekend arancione, quello del 9-10 gennaio. Ma cosa succederà da lunedì? Oggi ci sarà il monitoraggio dell’ISS e si valuterà l’Rt di ogni singola Regione o provincia autonoma: da quel dato si deciderà il “futuro colorato” della penisola e la diversificazione in zone. Dal 15 gennaio, invece, entrerà un vigore un Nuovo Dpcm e il Governo in queste ore è al lavoro per mettere a punto ulteriori misure. Leggi anche: Italia, weekend ‘arancione’: Ecco cosa si può fare, divieti e autocertificazione Quali sono i criteri per far scattare le zone colorate? Una Regione per passare dalla zona gialla a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ultimo giorno inperintera prima del weekend, quello del 9-10. Masuccederà da lunedì? Oggi ci sarà il monitoraggio dell’ISS e si valuterà l’Rt di ogni singola Regione o provincia autonoma: da quel dato si deciderà il “futuro colorato” della penisola e la diversificazione in zone. Dal 15, invece, entrerà un vigore une il Governo in queste ore è al lavoro per mettere a punto ulteriori misure. Leggi anche: Italia, weekend ‘’:si può fare, divieti e autocertificazione Quali sono i criteri per far scattare le zone colorate? Una Regione per passare dallaa ...

