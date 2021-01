Nuovo DPCM, Bonaccini conferma: “Emilia-Romagna verso zona arancione” (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Emilia-Romagna si avvia a tornare zona arancione. A confermarlo è il governatore, Stefano Bonaccini, intervistato da Mattino 5. "Tra oggi e domani diverse Regioni diventeranno arancioni, credo che anche noi, di poco". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’si avvia a tornare. Arlo è il governatore, Stefano, intervistato da Mattino 5. "Tra oggi e domani diverse Regioni diventeranno arancioni, credo che anche noi, di poco". L'articolo .

Corriere : ?? È in arrivo un nuovo Dpcm, su cui si comincerà a discutere nel fine settimana per farlo entrare in vigore il 16 g… - Corriere : ?? Il virus ha ripreso a correre e il governo fa scattare chiusure e divieti: oggi i nuovi colori delle Regioni, dal… - Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: Da lunedì #11gennaio Italia quasi tutta in 'fascia arancione'. Ma ci saranno #zonerosse e 'isole felici' di colore gia… - 1GROSSI : RT @Italia_Notizie: Nuovo Dpcm e colori delle Regioni: da lunedì mezza Italia potrebbe essere in zona arancione -