Nuovi colori per le regioni e limiti agli spostamenti | cosa si può fare dall' 11 al 15 gennaio

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Cinquezona arancione, almeno fino al 15. Data in cui scade il dpcm attualmente in vigore, che impone divieto di mobilità tra le. E sarà intanto questa la prima regola a cui attenersi, non solo in questi giorni ma anche?11al 15. Che la regione sia collocata in fascia gialla o arancione poco cambia: si potrà uscire dai confini regionali solo per ragioni di necessità, salute e lavoro. Leggi anche... Stretta in arrivo. Cts: "I numeri non sono buoni" (di L. Matarese) Resta il coprifuoco alle 22 per tutti. Differenze, invece, in base al colore - e molto probabilmente, dopo l’ultimo monitoraggio Iss, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto saranno arancioni - per quanto riguarda gli esercizi ...