Nuova ondata di maltempo a Olbia e in Gallura: allerta meteo della Protezione civile (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Visited 60 times, 60 visits today) Notizie Simili: Forti temporali in arrivo sulla Gallura: allerta… maltempo a Olbia e in Gallura, la Protezione civile… maltempo e temporali a Olbia e ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Visited 60 times, 60 visits today) Notizie Simili: Forti temporali in arrivo sullae in, lae temporali ae ...

aldo_rovi : RT @riktroiani: ++'Bozza #Iss: 'Peggioramento generale, sale incidenza e #Rt sopra 1 dopo 6 settimane. Rischio epidemia non gestibile e nuo… - amator_vn : Tokyo 2020, Pound: “Non si può essere certi che Olimpiadi si faranno” membro del COI e presidente dell’Olympic Bro… - TheManOnTheMo16 : RT @riktroiani: ++'Bozza #Iss: 'Peggioramento generale, sale incidenza e #Rt sopra 1 dopo 6 settimane. Rischio epidemia non gestibile e nuo… - ecomstation1 : RT @riktroiani: ++'Bozza #Iss: 'Peggioramento generale, sale incidenza e #Rt sopra 1 dopo 6 settimane. Rischio epidemia non gestibile e nuo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covi, #Inail: rischi anche con Rt sotto 1. Nuova ondata con riapertura dei licei #ANSA #coronavirus @inail_gov @FBK_re… -