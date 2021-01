Nove regioni verso la zona arancione, c’è pure il Lazio. Oggi i dati del monitoraggio Iss (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – Altro che fine settimana in zona arancione, con i dati di stasera del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, sono ben Nove le regioni che molto probabilmente diventeranno arancioni, Lazio compreso. Con i nuovi parametri sull’Rt, che abbassano la soglia per passare a una zona di rischio superiore, unitamente ai dati sui ricoveri in ospedale e soprattutto in terapia intensiva, l’Italia rischia di tingersi di arancione. Il che significa bar e ristoranti di nuovo chiusi, divieto di spostamento tra regioni e tante altre restrizioni. Terapia intensiva: Nove regioni oltre la soglia di allerta, Lazio compreso Come è noto, la soglia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – Altro che fine settimana in, con idi stasera deldell’Istituto superiore di sanità, sono benleche molto probabilmente diventeranno arancioni,compreso. Con i nuovi parametri sull’Rt, che abbassano la soglia per passare a unadi rischio superiore, unitamente aisui ricoveri in ospedale e soprattutto in terapia intensiva, l’Italia rischia di tingersi di. Il che significa bar e ristoranti di nuovo chiusi, divieto di spostamento trae tante altre restrizioni. Terapia intensiva:oltre la soglia di allerta,compreso Come è noto, la soglia di ...

