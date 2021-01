Notizie serie tv 8 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Chris Mason entra nel cast di Riverdale sarà il marito di Veronica – Novità nel cast di Riverdale che non farà felici i “Varchie” i fan della coppia Vanessa – Archie. Infatti nella serie che riprenderà negli USA il 20 gennaio con la quinta stagione (prossimamente in Italia su Premium Stories/Infinity), arriva un nuovo personaggio interpretato da un attore inglese. Chris Mason visto in Broadchurch, sarà Chad Gekko il marito di Veronica (Camila Mendes) che lavora a Wall Street e ha una personalità molto predominante, è geloso e controlla la vita della moglie al punto di mettere a rischio tutti i rapporti che Veronica ha a Riverdale, compresa la sua amicizia con Archie. Il personaggio sarà introdotto nell’episodio di Riverdale in onda il 10 febbraio su The CW in cui la serie farà un salto in avanti di ben 7 anni. Casting News Gugu ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 8 gennaio 2021) Chris Mason entra nel cast di Riverdale sarà il marito di Veronica – Novità nel cast di Riverdale che non farà felici i “Varchie” i fan della coppia Vanessa – Archie. Infatti nellache riprenderà negli USA il 20con la quinta stagione (prossimamente in Italia su Premium Stories/Infinity), arriva un nuovo personaggio interpretato da un attore inglese. Chris Mason visto in Broadchurch, sarà Chad Gekko il marito di Veronica (Camila Mendes) che lavora a Wall Street e ha una personalità molto predominante, è geloso e controlla la vita della moglie al punto di mettere a rischio tutti i rapporti che Veronica ha a Riverdale, compresa la sua amicizia con Archie. Il personaggio sarà introdotto nell’episodio di Riverdale in onda il 10 febbraio su The CW in cui lafarà un salto in avanti di ben 7 anni. Casting News Gugu ...

marcocappato : Quella mia volta a San Patrignano: personalissima storia dell'accordo #Muccioli #Pannella e di 25 anni di occasio… - dna67 : Della serie, il fascismo non esiste, quindi, per forza di cose, chi dovrebbe impedire e sorvegliare che certe aduna… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Le mani di un finanziere britannico sul Pisa grazie a Vialli: Pisa cessione – Un nuovo investi… - AnsaVeneto : Calcio: Maicon torna a giocare in Italia, in Serie D. L'ex terzino di Roma e Inter 'sono carico per il Sona' #ANSA - ScleriJumps : Quando non hai notizie di campo sei costretto ad inventarti favolette mentali. Sempre per la serie 'Sclè perché te… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie serie Ultime Notizie Serie A: gli aggiornamenti del 8 gennaio Calcio News 24 Hyundai Santa Fe “20th Anniversary”, caratteristiche versione speciale

Hyundai Santa Fe 20th Anniversary versione speciale SUV 7 posti ibrido, com’è, caratteristiche, info e foto SUV ibrido Hyundai.

Vaccino Covid, uno scatto d’orgoglio potrebbe essere una grande occasione per l’Italia

VACCINO COVID "Non dobbiamo inventare qualcosa. Trattasi solo di acquisto e stoccaggio di un farmaco e somministrarlo alla popolazione" ...

Hyundai Santa Fe 20th Anniversary versione speciale SUV 7 posti ibrido, com’è, caratteristiche, info e foto SUV ibrido Hyundai.VACCINO COVID "Non dobbiamo inventare qualcosa. Trattasi solo di acquisto e stoccaggio di un farmaco e somministrarlo alla popolazione" ...