«Non rinunciare mai alle tue armi». Viaggio dentro TheDonald, il rifugio online dei più accaniti sostenitori di Trump (Di venerdì 8 gennaio 2021) Keyboard warrior. Secondo UrbanDictionary, una persona che è incapace di esprimere la sua rabbia attraverso la violenza fisica e che quindi decide di usare la violenza verbale in rete. Nel gergo italiano, leoni da tastiera. La sera del 6 gennaio, mentre Capitol Hill veniva assaltata dai sostenitori di Trump, è stato chiaro che queste definizioni non funzionano poi così tanto. Chi passa le giornate e seminare violenza sul web, prima o poi quella violenza vuole metterla in pratica davvero. A 48 ore dall’attacco al Congresso Usa siamo stati nel forum TheDonald, il rifugio dei più accaniti sostenitore del (quasi) ex presidente degli Stati Uniti. In fuga da Reddit TheDonald L’home page della piattaforma pro-Trump Reddit non è un social molto diffuso in Italia. ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Keyboard warrior. Secondo UrbanDictionary, una persona che è incapace di esprimere la sua rabbia attraverso la violenza fisica e che quindi decide di usare la violenza verbale in rete. Nel gergo italiano, leoni da tastiera. La sera del 6 gennaio, mentre Capitol Hill veniva assaltata daidi, è stato chiaro che queste definizioni non funzionano poi così tanto. Chi passa le giornate e seminare violenza sul web, prima o poi quella violenza vuole metterla in pratica davvero. A 48 ore dall’attacco al Congresso Usa siamo stati nel forum, ildei piùsostenitore del (quasi) ex presidente degli Stati Uniti. In fuga da RedditL’home page della piattaforma pro-Reddit non è un social molto diffuso in Italia. ...

ItaliaViva : Se le nostre idee al Premier fanno schifo amici come prima. Ma non si dica a noi che siamo irresponsabili: siamo gl… - Jade19982 : @lalicealedel92 ma infatti non ha detto che intende rinunciare, ha solo detto che ciò non deve far sii che loro si… - lalicealedel92 : Io invece penso che una cosa non escluda l'altra. Ok sei lì per ballare/cantare, ma visto che stanno H24 insieme pe… - DrRueckauf : RT @acs_italia: #Nigeria - Delle oltre 100 studentesse rapite da #BokoHaram nel 2018 Leah Sharibu è stata l'unica cristiana a non essere ri… - acs_italia : RT @acs_italia: #Nigeria - Delle oltre 100 studentesse rapite da #BokoHaram nel 2018 Leah Sharibu è stata l'unica cristiana a non essere ri… -