"Non avrò scampo" l'ultimo giallo di Vito Ferrone. Nel mirino il mondo della Fisica medica e della lotta ai tumori. (Di venerdì 8 gennaio 2021) giallo avvincente di 270 pagine (euro 14,50) con una trama che tiene col fiato sospeso fino all'ultimo rigo. Appassionante, dal ritmo serrato, il libro accompagna il lettore tra le vie di Napoli e lo ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 8 gennaio 2021)avvincente di 270 pagine (euro 14,50) con una trama che tiene col fiato sospeso fino all'rigo. Appassionante, dal ritmo serrato, il libro accompagna il lettore tra le vie di Napoli e lo ...

150sfumaturedih : Comunque ok la dad sotto certi aspetti fa schifo e il fatto di stare ore e ore davanti al computer mi sta facendo m… - alessand_mella : @alycecappellaio @GuidoCrosetto Io inizio a non sapere dove metterli. Che poi alla fine ne avrò 1000/1500 alla fine… - GretaSalve : @MarGioVel amica mia alla fine mi ha detto che da vicino non avrò mai bisogno degli occhiali... - tomlinsel0vato : stasera mangerò solo frutta perché non ho fame però sono sicura ne avrò stanotte - SelmiLuisa : Il partitino continua a minacciare,non è contento,o tutto o niente. Meglio niente,andiamo al voto e avrò un'unica s… -