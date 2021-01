Noi Magazine incontra gli studenti dell'Istituto superiore "Verona-Trento" di Messina (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le nuove frontiere della comunicazione con l’avvento dei social network, la multimedialità, la necessità di veicolare l’informazione in maniera veloce e accattivante, ma anche e soprattutto attendibile, ravvivano... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le nuove frontierea comunicazione con l’avvento dei social network, la multimedialità, la necessità di veicolare l’informazione in maniera veloce e accattivante, ma anche e soprattutto attendibile, ravvivano...

DarioFlaccovio : Sei sicuro di usare lo #smartphone in modo opportuno? 'Stiamo cambiando un’epoca e lo smartphone deve cambiare la s… - Gagarinmagazine : Scappo dalla #città, con le limitazioni imposte dal Covid, molte #famiglie scelgono di tornare in #provincia alla r… - confcommPRO : RT @FormaFuturi: Il nostro Direttore Mauro Meda con questo articolo introduce l'ultimo numero di formaFuturi dedicato al tema della #sosten… - FormaFuturi : Il nostro Direttore Mauro Meda con questo articolo introduce l'ultimo numero di formaFuturi dedicato al tema della… - g_lascala : RT @Lascalaw: #Addizionali nelle bollette energetiche: il punto della situazione e le prospettive future. Il nostro approfondimento per #Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Magazine Noi Magazine incontra gli studenti dell'Istituto superiore "Verona-Trento" di Messina Gazzetta del Sud IL PARERE - Uccello: "Il Napoli ha una rosa ben assortita, ma parlare di scudetto è stato prematuro"

Sabrina Uccello, giornalista, interviene in onda su Club Napoli All News su Teleclubitalia ch. 98: “Ci sono stati dei segnali di ripresa da parte del Napoli ma poi subentrano dei tristi imprevisti, co ...

Speciale Radio, la tenacia di Gloria Maistrello: "Chi si ferma è perduto"

E sul suo percorso di crescita professionale Gloria aggiunge: "Mi sono laureata nel 2015 in Comunicazione Grafica e Multimediale, indirizzo Marketing, ma non per questo mi sento arrivata, c'è sempre d ...

Sabrina Uccello, giornalista, interviene in onda su Club Napoli All News su Teleclubitalia ch. 98: “Ci sono stati dei segnali di ripresa da parte del Napoli ma poi subentrano dei tristi imprevisti, co ...E sul suo percorso di crescita professionale Gloria aggiunge: "Mi sono laureata nel 2015 in Comunicazione Grafica e Multimediale, indirizzo Marketing, ma non per questo mi sento arrivata, c'è sempre d ...