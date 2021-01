Noi Magazine incontra gli studenti dell'Istituto superiore 'Verona-Trento' di Messina (Di venerdì 8 gennaio 2021) E ripartito, dopo la pausa natalizia, l appuntamento settimanale con Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine , il progetto avviato dalla Societ editrice Sud attraverso il suo inserto dedicato al ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 gennaio 2021) E ripartito, dopo la pausa natalizia, l appuntamento settimanale con Gazzetta del Sud in classe con Noi, il progetto avviato dalla Societ editrice Sud attraverso il suo inserto dedicato al ...

DarioFlaccovio : Sei sicuro di usare lo #smartphone in modo opportuno? 'Stiamo cambiando un’epoca e lo smartphone deve cambiare la s… - Gagarinmagazine : Scappo dalla #città, con le limitazioni imposte dal Covid, molte #famiglie scelgono di tornare in #provincia alla r… - confcommPRO : RT @FormaFuturi: Il nostro Direttore Mauro Meda con questo articolo introduce l'ultimo numero di formaFuturi dedicato al tema della #sosten… - FormaFuturi : Il nostro Direttore Mauro Meda con questo articolo introduce l'ultimo numero di formaFuturi dedicato al tema della… - g_lascala : RT @Lascalaw: #Addizionali nelle bollette energetiche: il punto della situazione e le prospettive future. Il nostro approfondimento per #Cr… -