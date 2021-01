Nocera Superiore, intesa tra sindaco e presidi: proroga fino al 17 gennaio per scuola a distanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – A Nocera Superiore i bimbi non torneranno in aula prima del 17 gennaio 2021: lo ha deciso il sindaco Giovanni Maria Cuofano con un’apposita ordinanza che proroga l’entrata in classe, quindi le lezioni in presenza, anche per gli alunni da 0 a tre anni e per le prime due classi della scuola dell’infanzia che, invece, secondo il calendario regionale, potevano riprendere dall’11 gennaio. Una settimana in più motivata, come si legge nel testo dell’ordinanza, da un confronto con i dirigenti scolastici delle scuole situate sul territorio comunale di Nocera Superiore. In una lettera i DS ribadivano che da un punto di vista didattico, essendosi il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ai bimbi non torneranno in aula prima del 172021: lo ha deciso ilGiovanni Maria Cuofano con un’apposita ordinanza chel’entrata in classe, quindi le lezioni in presenza, anche per gli alunni da 0 a tre anni e per le prime due classi delladell’infanzia che, invece, secondo il calendario regionale, potevano riprendere dall’11. Una settimana in più motivata, come si legge nel testo dell’ordinanza, da un confronto con i dirigenti scolastici delle scuole situate sul territorio comunale di. In una lettera i DS ribadivano che da un punto di vista didattico, essendosi il ...

