“No al trasferimento in Germania del centro ricerca di Italcementi”. I sindacati scrivono a Conte dopo l’annuncio di Heidelberg Cement (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’accordo firmato nel 2016, quando Heidelberg Cement ha acquisito la maggioranza del gruppo ItalCementi, prevedeva alcune garanzie occupazionali e l’impegno di mantenere a Bergamo il centro di ricerca e sviluppo, i.Lab. Ma a dicembre l’azienda tedesca ha cambiato idea e comunicato l’intenzione di centralizzare la maggior parte delle attività di ricerca nella sede centrale di Heidelberg, in Germania “per meglio valorizzare le importanti competenze maturate a Bergamo, mettendole a disposizione di tutti gli oltre 50 Paesi che fanno parte del gruppo”. I sindacati non ci stanno e venerdì, in una video conferenza stampa in collegamento con tutti gli stabilimenti italiani, hanno chiesto un passo indietro. FenealUil, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’accordo firmato nel 2016, quandoha acquisito la maggioranza del gruppo, prevedeva alcune garanzie occupazionali e l’impegno di mantenere a Bergamo ildie sviluppo, i.Lab. Ma a dicembre l’azienda tedesca ha cambiato idea e comunicato l’intenzione di centralizzare la maggior parte delle attività dinella sede centrale di, in“per meglio valorizzare le importanti competenze maturate a Bergamo, mettendole a disposizione di tutti gli oltre 50 Paesi che fanno parte del gruppo”. Inon ci stanno e venerdì, in una video conferenza stampa in collegamento con tutti gli stabilimenti italiani, hanno chiesto un passo indietro. FenealUil, ...

Ultime Notizie dalla rete : trasferimento Germania Trasferimento di «Ilab» in Germania I sindacati contro la scelta di Heidelberg L'Eco di Bergamo Calciomercato Milan: Simakan vicino, mancano da limare alcuni bonus

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la distanza è minima, ci sarebbero da limare alcuni bonus e successivamente il talento dello Strasburgo sarà ross ...

Stando a quanto riporta l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la distanza è minima, ci sarebbero da limare alcuni bonus e successivamente il talento dello Strasburgo sarà ross ...