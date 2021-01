Nintendo avrebbe ' rubato' l' immagine di un artista per il sito di Super Nintendo World

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un nuovoweb per il prossimo parco a tema giapponese di, è stato messo online di recente con nuovi dettagli e un tour virtuale utile per scoprire il parco prima dell'apertura del 4 febbraio. Ilusa anche un'di Mario per la sua schermata di caricamento che, però, sembra essere stata creata non da, ma da uno dei suoi fan. "Adoro il modo in cuiha utilizzato il rendering del MIO Mario nel suoufficiale", ha detto il fan e "fan artist" di Mario Ujiidow. L'di Mario è stata creata circa tre anni ...