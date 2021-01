Nino Cartabellotta 'smentisce' Arcuri/ “Entro giugno solo 12 milioni di vaccinati” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, prevede un numero di vaccinati ben più basso rispetto a quello ipotizzato dal Commissario Arcuri Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021), numero uno della Fondazione Gimbe, prevede un numero diben più basso rispetto a quello ipotizzato dal Commissario

Nino Cartabellotta è convinto che entro il prossimo giugno non più di 12 milioni di italiani saranno vaccinati: numeri più bassi di quelli di Arcuri ...

Coronavirus, Fondazione Gimbe: dati valdostani in miglioramento

L'incremento % dei casi (2,1%) è il più basso in Italia, assieme ai casi testati per 100mila abitanti (1.607). Migliori in Italia anche per la percentuale fra casi testati e positivi, 8,3%. In miglio ...

