Nelle scuole superiori del Lazio dad al 100% fino al 18 gennaio

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visto l’incremento della curva dei contagi da Covid-19, firmerà oggi un’ordinanza per posticipare al 18 gennaio l’apertura in presenza delle scuole superiori. Fino a quella data continuerà ad essere attiva la didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie. Nel frattempo prosegue la campagna “Scuolasicura” che offre gratuitamente a ragazzi dai 14 ai 18 anni senza prescrizione medica e al personale scolastico munito di prescrizione la possibilità di effettuare un tampone rapido. Le università proseguiranno con la didattica a distanza come previsto dal Dpcm nazionale.“Il nostro obiettivo- spiega il vicepresidente della Giunta regionale Daniele Leodori- è quello di riaprire in sicurezza le scuole ma è doveroso farlo garantendo il massimo livello di attenzione. La Regione Lazio dopo aver potenziato il sistema dei trasporti è pronta a far ritornare gli studenti in presenza ma la curva dei contagi di questi ultimi giorni ci costringe a scegliere la prudenza. Dal 18 gennaio- conclude Leodori- seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla riapertura in presenza delle scuole”.