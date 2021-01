Nel Lazio didattica a distanza alle superiori fino al 18 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) didattica a distanza fino al 18 gennaio per gli studenti delle superiori del Lazio. A confermarlo è il vicepresidente della giunta regionale, Daniele Leodori, che ha assicurato come da quella data in poi “seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla riapertura in presenza delle scuole”. Purtroppo, però, seppur la regione ha “potenziato il sistema dei trasporti” per far “tornare in presenza gli studenti, la curva dei contagi di questi ultimi giorni ci costringe a scegliere la prudenza”, ha concluso Leodori. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021)al 18per gli studenti delledel. A confermarlo è il vicepresidente della giunta regionale, Daniele Leodori, che ha assicurato come da quella data in poi “seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla riapertura in presenza delle scuole”. Purtroppo, però, seppur la regione ha “potenziato il sistema dei trasporti” per far “tornare in presenza gli studenti, la curva dei contagi di questi ultimi giorni ci costringe a scegliere la prudenza”, ha concluso Leodori.

