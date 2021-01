NBA, Seth Curry in panchina con Philadelphia da positivo al coronavirus (Di venerdì 8 gennaio 2021) Leggerezza che può costar cara quella commessa da Seth Curry, il fratello del più noto Stephen, che nel corso del match giocato dai suoi Philadelphia 76ers contro i Brooklyn Nets si è presentato in panchina nonostante fosse infortunato, soltanto per stare vicino ai compagni. Alla fine del primo quarto, però, ha appreso di essere positivo al coronavirus, per la precisione a un test fatto poche ore prima e per il quale sapeva che a stretto giro di posta sarebbero arrivati i risultati. Saputa la notizia, ha immediatamente abbandonato il palazzetto di New York ed è stato posto in isolamento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Leggerezza che può costar cara quella commessa da, il fratello del più noto Stephen, che nel corso del match giocato dai suoi76ers contro i Brooklyn Nets si è presentato innonostante fosse infortunato, soltanto per stare vicino ai compagni. Alla fine del primo quarto, però, ha appreso di essereal, per la precisione a un test fatto poche ore prima e per il quale sapeva che a stretto giro di posta sarebbero arrivati i risultati. Saputa la notizia, ha immediatamente abbandonato il palazzetto di New York ed è stato posto in isolamento. SportFace.

