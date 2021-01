Nata senza utero e il sogno di diventare mamma (Di venerdì 8 gennaio 2021) Maria Sole Giardini ha 37 anni. Ha un marito, e il desiderio di avere un figlio, come tante altre persone. Maria Sole ha tutto per avere un figlio, tranne un utero. È affetta dalla Sindrome di Rokitansky, una patologia che colpisce migliaia di donne, nate senza utero o con un utero non adatto a portare a termine una gravidanza. Come Maria Sole, decine di migliaia di donne, a seguito di operazioni, incidenti, o altre patologie, non possono portare avanti una gravidanza. Per dare voce a chi non ne può avere, per mancanza di riflettori, di possibilità, Maria Sole ha lanciato, nel corso del 2017, un appello a istituzioni e media affinché si discuta una legge a favore della “Gestazione per altri”, una pratica che viene comunemente associata all’ “utero in affitto”, ma che in alcuni contesti può ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Maria Sole Giardini ha 37 anni. Ha un marito, e il desiderio di avere un figlio, come tante altre persone. Maria Sole ha tutto per avere un figlio, tranne un. È affetta dalla Sindrome di Rokitansky, una patologia che colpisce migliaia di donne, nateo con unnon adatto a portare a termine una gravidanza. Come Maria Sole, decine di migliaia di donne, a seguito di operazioni, incidenti, o altre patologie, non possono portare avanti una gravidanza. Per dare voce a chi non ne può avere, per mancanza di riflettori, di possibilità, Maria Sole ha lanciato, nel corso del 2017, un appello a istituzioni e media affinché si discuta una legge a favore della “Gestazione per altri”, una pratica che viene comunemente associata all’ “in affitto”, ma che in alcuni contesti può ...

gianlucamorabit : 4marzo2018 noi Italiani siamo andati al voto. Camera dei deputati @Mov5Stelle 32,68% @pdnetwork 18,76 e… - bmthevick : @idloveakutagawa Non leggo Yaoi quindi non posso sapere. Io shippo coppia mlm senza feticizzarle, COME DOVREBBE ESS… - Gisella90254245 : @Black300Joe @Ori254 @Frascarologiuse @GuidoCrosetto @GiulioGallera @RegLombardia ...ha abilmente approfittato dell… - fre4kypie : @w1tnessme Certo, senza dubbio! Infatti non metto in dubbio la sua buona fede, dipende tutto dal background e a pre… - benninaaa : ok diciamolo sarà anche una generazione di ansiosx che non sanno che cosa fare della loro vita ma la gen Z è la gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nata senza Musei chiusi, Brugnaro insiste: “davvero non possiamo resistere senza musei per un po'?” Finestre sull'Arte Alphabet Workers Union, il sindacato dei lavoratori di Google è appena nato

È appena nato Alphabet Workers Union, ed è ufficialmente il primo sindacato dei lavoratori di Google, una nuova organizzazione che ha preso le mosse grazie alla scelta di 400 di ...

In città 191 bebè, solo uno nato a Šempeter

Confini chiusi nel 2020, ma il progetto transfrontaliero non è mai decollato. Elia partorito in casa è l’unico goriziano doc ...

È appena nato Alphabet Workers Union, ed è ufficialmente il primo sindacato dei lavoratori di Google, una nuova organizzazione che ha preso le mosse grazie alla scelta di 400 di ...Confini chiusi nel 2020, ma il progetto transfrontaliero non è mai decollato. Elia partorito in casa è l’unico goriziano doc ...