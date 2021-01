Napoli, voragine all’Ospedale del Mare: la situazione – DIRETTA (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questa mattina un’enorme voragine si è aperta all’interno del parcheggio dell’Ospedale del Mare di Napoli. iNews24 in DIRETTA sul posto ha rilevato le testimonianze dei Vigili del Fuoco Questa mattina, tra le 6:30 e le 6:45 all’interno del parcheggio dell’Ospedale del Mare si è aperta un’enorme voragine preceduta da un forte boato. 2000 metri quadrati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questa mattina un’enormesi è aperta all’interno del parcheggio dell’Ospedale deldi. iNews24 insul posto ha rilevato le testimonianze dei Vigili del Fuoco Questa mattina, tra le 6:30 e le 6:45 all’interno del parcheggio dell’Ospedale delsi è aperta un’enormepreceduta da un forte boato. 2000 metri quadrati L'articolo proviene da Inews.it.

