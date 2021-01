Napoli, si apre voragine nel parcheggio dell’Ospedale del Mare. FOTO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un cratere profondo circa 20 metri ha squarciato il cemento inghiottendo le auto, ma senza causare feriti. Il Covid residence della struttura è stato evacuato e resterà chiuso per qualche giorno. Tra le probabili cause un cedimento legato alle piogge dei giorni scorsi o a una perdita di ossigeno dalle condutture sottostanti, mentre al momento si esclude un atto doloso. LA FOTOGALLERY Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un cratere profondo circa 20 metri ha squarciato il cemento inghiottendo le auto, ma senza causare feriti. Il Covid residence della struttura è stato evacuato e resterà chiuso per qualche giorno. Tra le probabili cause un cedimento legato alle piogge dei giorni scorsi o a una perdita di ossigeno dalle condutture sottostanti, mentre al momento si esclude un atto doloso. LAGALLERY

