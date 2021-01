Napoli | si apre una voragine nel parcheggio dell’Ospedale del Mare | evacuato Covid residence

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) All’interno deldeldi Ponticelli nella periferia est disi è aperta unalarga 50 metri. Il boato è stato avvertito tra le 6:30 e le 6:45 di stamani. Per fortuna non ci sono vittime e feriti anche se alcuni veicoli sono caduti nella cavità. Grossa esplosione e cedimento stradale Sembra che ci sia stata una grossa esplosione, alcuni testimoni affermano di aver sentito un boato e subito dopo il cedimento della strada. Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per verificare l’accaduto e accertarne le cause. Sono in corso le indagini. Da una prima ricostruzione sembra che l’incidente sia stato causato da un problema alle condutture dell’ossigeno nel sottosuolo. Ilè ...