Napoli, lunghe code per vaccinarsi al Covid center: “Procediamo al ritmo di oltre mille dosi al giorno. Da febbraio cominciamo con anziani” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Centinaia di operatori sanitari della Asl di Napoli si sono messi in fila questa mattina, venerdì 8 gennaio, al Covid Vaccine center, allestito alla Mostra d’oltremare del capoluogo partenopeo. All’esterno del polo turistico anche medici di famiglia, pediatri e dipendenti di cliniche private che hanno aderito alla campagna di vaccinazione. In totale i vaccinati oggi sono 1500, con un’attesa media di circa due ore. “Se proseguiamo a questo ritmo, nel giro di una settimana possiamo finire i sanitari della città di Napoli – ha detto il direttore della programmazione aziendale dell’Asl Napoli 1, Marco Papa – abbiamo 16mila adesioni al momento e stiamo reiterando le domande a chi non ha accettato subito. Le file sono ordinate e le vaccinazioni proseguono speditamente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Centinaia di operatori sanitari della Asl disi sono messi in fila questa mattina, venerdì 8 gennaio, alVaccine, allestito alla Mostra d’mare del capoluogo partenopeo. All’esterno del polo turistico anche medici di famiglia, pediatri e dipendenti di cliniche private che hanno aderito alla campagna di vaccinazione. In totale i vaccinati oggi sono 1500, con un’attesa media di circa due ore. “Se proseguiamo a questo, nel giro di una settimana possiamo finire i sanitari della città di– ha detto il direttore della programmazione aziendale dell’Asl1, Marco Papa – abbiamo 16mila adesioni al momento e stiamo reiterando le domande a chi non ha accettato subito. Le file sono ordinate e le vaccinazioni proseguono speditamente di ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lunghe Napoli, lunghe code per vaccinarsi al Covid center: “Procediamo al ritmo di oltre mille dosi al giorno Il Fatto Quotidiano Napoli, lunga fila alla Mostra D'Oltremare per il vaccino

"L'obiettivo che abbiamo è di 4 milioni e 200 mila cittadini campani vaccinati". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il sopralluogo effettuato all'ospedale ...

Napoli, a Fuorigrotta la lunga coda per le vaccinazioni Covid

"L'obiettivo che abbiamo è di 4 milioni e 200 mila cittadini campani vaccinati". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il sopralluogo effettuato all'ospedale ...