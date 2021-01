Napoli, l’agente di Milik: “Atletico Madrid? Ecco come stanno le cose. Juventus e Roma…” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Quale futuro per Arkadiusz Milik?Finito ai margini e con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2021, l'attaccante polacco lascerà con ogni probabilità gli azzurri già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Sulle tracce del classe 1994, si sa, vi era l'Atletico Madrid, pronto ad ingaggiarlo nel mese di gennaio. Poi, il nulla di fatto. "La trattativa con l'Atletico per Milik si è interrotta perché il Napoli non ha accettato l'offerta. Gli azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l'Atletico può spendere in questo momento", ha dichiarato Fabrizio De Vecchi, uno degli agenti del calciatore, intervenuto ai microfoni di 'AS'.DALLA ROMA ALLA JUVE - "I migliori club della Premier League, l'Atletico e il Marsiglia si sono interessati ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Quale futuro per Arkadiusz?Finito ai margini e con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2021, l'attaccante polacco lascerà con ogni probabilità gli azzurri già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Sulle tracce del classe 1994, si sa, vi era l', pronto ad ingaggiarlo nel mese di gennaio. Poi, il nulla di fatto. "La trattativa con l'persi è interrotta perché ilnon ha accettato l'offerta. Gli azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l'può spendere in questo momento", ha dichiarato Fabrizio De Vecchi, uno degli agenti del calciatore, intervenuto ai microfoni di 'AS'.DALLA ROMA ALLA JUVE - "I migliori club della Premier League, l'e il Marsiglia si sono interessati ...

