Napoli, Gattuso furioso dopo lo Spezia: "Non avete le palle" Gennaro Gattuso si sarebbe infuriato con i giocatori del Napoli dopo la sconfitta dei partenopei contro lo Spezia nella gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Come riporta il Corriere dello Sport, tecnico azzurro non si sarebbe risparmiato negli spogliatoi dopo il match perso. "Non avete le palle", avrebbe detto Gattuso, che ha ammutolito i suoi giocatori con un discorso pieno di rabbia per il risultato e la prestazione.

