Napoli | Caso Milik | Parla l’agente: “Sembra che vogliano perderlo a zero” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Fabrizio De Vecchi, uno degli agenti di Arkadiusz Milik, ha Parlato della situazione dell’attaccante polacco al Napoli. In casa Napoli tiene ancora banco la situazione relativa ad Arkadiusz Milik. Il polacco va in… L'articolo Napoli Caso Milik Parla l’agente: “Sembra che vogliano perderlo a zero” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Fabrizio De Vecchi, uno degli agenti di Arkadiusz, hato della situazione dell’attaccante polacco al. In casatiene ancora banco la situazione relativa ad Arkadiusz. Il polacco va in… L'articolo: “che” proviene da Meteoweek.com.

