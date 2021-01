Napoli, calciomercato: accelerata improvvisa per Zaccagni, si chiude subito, i dettagli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Napoli è vicinissimo al colpo a centrocampo Il Napoli sembra essere vicinissimo all’acquisto di Zaccagni, a riportarlo è Repubblica. Il quotidiano riferisce che l’operazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilè vicinissimo al colpo a centrocampo Ilsembra essere vicinissimo all’acquisto di, a riportarlo è Repubblica. Il quotidiano riferisce che l’operazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - sportli26181512 : Napoli, Zaccagni ad un passo. Operazione in stile Rrahmani: cifre e dettagli: In questi primi mesi di Serie A gli o… - EmanueleFire : RT @RudyGaletti: ?? #Napoli-#Zaccagni, si sta per chiudere l'accordo. Costo dell'operazione 14 mln €, il giocatore resterà a #Verona fino a… - sportli26181512 : Juve, chi arriva davanti? Pellè e Llorente sono in attesa. Intanto per Reynolds...: Juve, chi arriva davanti? Pellè… -