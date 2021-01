Napoli | ampia voragine nel parcheggio dell’Ospedale del Mare

(Di sabato 9 gennaio 2021) Asi è aperta una grandenelnell’Ospedale del. Inghiottite alcune auto, nessun ferito ma è stato evacuato il Covid residence, che ospita i pazienti meno gravi. La causa è la pioggia abbondante caduta in questi giorni: è profonda una ventina di metri ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati. Nessuna persona è stata coinvolta, anche se alcune auto sono state risucchiate. Sono prontamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto ad un centinaio di metri dal primo edificio. Al momento, per quanto si è verificato, è esclusa la natura dolosa: lo riporta una nota dell’ASL1. La fornitura di energia elettrica è stata interrotta nell’intera struttura ospedaliera, ma un gruppo di elettrogeni ha ...

Tre auto nell'apertura, ampia duemila metri quadrati e profonda dodici. Il cedimento potrebbe essere legato a infiltrazioni d'acqua piovana ...